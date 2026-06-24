Земетресение с магнитуд 4,9 по Рихтер беше регистрирано в Егейско море между гръцките острови Карпатос и Касос, съобщават гръцките власти.

Трусът е станал в 11:25 часа местно време, а епицентърът му е бил на дълбочина около 15 километра. Няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети.

Земетресение в Гърция

По данни на турски медии земетресението е било усетено и в района на Датча в югозападната част на Турция. Местните власти продължават да следят обстановката, като засега не се съобщава за извънредни ситуации след труса.

Редактор: Цветина Петкова