Доайенът на журналистиката Любен Генов получи Почетния знак на президента Илияна Йотова като признание за неговата отдаденост към вестникарството вече седем десетилетия.



Днес той става на 90 години, а празникът беше отбелязан с фотоизложба, която описва ключовите събития в неговата кариера.



На събитието присъстваха както семейството му, така и много журналисти.

Снимка: Пресцентърът на Президентството

Илияна Йотова отличи дейци на културата и образованието с Почетния знак на президента

"Никога, когато човек е приятел някому, не може да го забрави. Защото журналистиката оставя незабравими връзки между хората - и особено хора, които се обичат", каза Генов.

Снимка: Пресцентърът на Президентството

"Искам да ти пожелая, драги Любо, дълголетие, никога не ни спестявай критиките, защото днес успелите журналисти, които са имали щастието да работят с теб, са успешни, защото са те имали", заяви президентът Илияна Йотова.

"Във време, когато имаше една телевизия и едно радио, вестниците наистина бяха фактор. И това, което той правеше с вестниците е, че беше честен. Вестниците бяха честни към истината, което е много важно мото на журналистиката и днес", посочи дъщерята на Любен Генов, Катя Генова.

Редактор: Ивета Костадинова