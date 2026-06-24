Снимка: Пресцентърът на Президентството
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Днес той става на 90 години
Доайенът на журналистиката Любен Генов получи Почетния знак на президента Илияна Йотова като признание за неговата отдаденост към вестникарството вече седем десетилетия.
Днес той става на 90 години, а празникът беше отбелязан с фотоизложба, която описва ключовите събития в неговата кариера.
На събитието присъстваха както семейството му, така и много журналисти.
Снимка: Пресцентърът на Президентството
Илияна Йотова отличи дейци на културата и образованието с Почетния знак на президента
"Никога, когато човек е приятел някому, не може да го забрави. Защото журналистиката оставя незабравими връзки между хората - и особено хора, които се обичат", каза Генов.
Снимка: Пресцентърът на Президентството
"Искам да ти пожелая, драги Любо, дълголетие, никога не ни спестявай критиките, защото днес успелите журналисти, които са имали щастието да работят с теб, са успешни, защото са те имали", заяви президентът Илияна Йотова.
"Във време, когато имаше една телевизия и едно радио, вестниците наистина бяха фактор. И това, което той правеше с вестниците е, че беше честен. Вестниците бяха честни към истината, което е много важно мото на журналистиката и днес", посочи дъщерята на Любен Генов, Катя Генова.Редактор: Ивета Костадинова
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