Столичният общински съвет (СОС) предстои да разгледа предложение за посмъртното удостояване на писателя, сценарист, журналист и общественик Любен Дилов-син със званието „Почетен гражданин на София“.

Докладът е внесен от кмета на София Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров, председателя на комисията по образование и култура Диян Стаматов и секретаря на Столичната община Яна Георгиева и ще бъде разгледан на заседанието на съвета утре.

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Вносителите посочват, че признанието е напълно заслужено заради приноса на Любен Дилов-син към българското медийно, културно и обществено пространство. В доклада той е определен като една от емблематичните фигури на съвременния български обществен живот.

Сред мотивите за отличието са ролята му като сценарист и идеолог на телевизионните предавания „Ку-ку“, „Каналето“, „Хъшове“ и ранните години на „Шоуто на Слави“, както и приносът му към българското кино и литература. Посочва се, че той е главен сценарист на сериала „Седем часа разлика“ и автор на повече от десет книги със сатирична и публицистична насоченост.

В доклада се отбелязва още дейността му като дългогодишен главен редактор и съсобственик на вестник „Новинар“, както и ръководството на българското издание на списание „Еуропео“. Според вносителите той е допринесъл за развитието на независимата журналистика и е утвърждавал високи професионални стандарти в българските медии.

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Като аргумент за удостояването се посочва и обществено-политическата му дейност – като създател и председател на движение „Гергьовден“ и като народен представител в няколко състава на Народното събрание.

Любен Дилов-син почина на 2 юни 2026 г. в София на 61-годишна възраст вследствие на усложнения след прекаран инфаркт, се посочва в документа.

Редактор: Никола Тунев