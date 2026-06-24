Разширяване на икономическото сътрудничество между България и Франция в ключови индустриални области обсъдиха в Париж заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов и френският делегиран министър, отговарящ за индустрията, Себастиен Мартен. Сред приоритетите са енергетиката, отбранителната индустрия, автомобилният сектор и високите технологии.

На срещата Якимов подчерта, че Франция е сред стратегическите икономически партньори на България. По думите му двустранната търговия между двете държави надхвърля 2,6 млрд. евро, а преките френски инвестиции у нас достигат 1,33 млрд. евро. Той акцентира и върху факта, че над 140 френски компании развиват дейност в България и осигуряват работа на повече от 15 000 души.

На срещата Якимов подчерта, че Франция е сред стратегическите икономически партньори на България

Двамата представители обсъдиха възможностите за задълбочаване на партньорството в редица перспективни сектори, сред които железопътният транспорт, аерокосмическата индустрия и иновациите. Якимов изтъкна силното развитие на автомобилния сектор у нас, който формира над 11% от брутния вътрешен продукт, като отбеляза, че „9 от всеки 10 автомобила в Европа съдържат част, произведена в България“.

По-късно през деня заместник-министърът участва във форум, посветен на възможностите за френските инвеститори в България. Той представи предприетите от правителството мерки за подобряване на бизнес средата, включително създаването на Централно координационно звено за стратегически инвестиции към Министерския съвет. Според Якимов следващата стъпка е добрите политически отношения между София и Париж да бъдат превърнати в нови инвестиции, индустриални проекти и по-силно технологично сътрудничество между двете държави.

Редактор: Ралица Атанасова