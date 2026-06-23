Министърът на отбраната Димитър Стоянов проведе среща с посланика на Френската република в България Н. Пр. Мари Дю Мулен. Двамата обсъдиха развитието на двустранното сътрудничество в областта на отбраната, съвместните проекти за модернизация и разширяването на индустриалното партньорство между България и Франция.

Министър Стоянов представи предприетите от правителството мерки за изпълнение на ангажиментите към НАТО и за модернизация на въоръжените сили, включително чрез използване на възможностите на европейския механизъм SAFE. „Планът за достигане на 5% от БВП за отбрана до 2035 г. вече е факт. Работим както по придобиването на нови способности, така и по изграждането на необходимата инфраструктура за тяхното ефективно използване“, заяви министърът.

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Сред основните теми на разговора бяха съвместните проекти между България и Франция за придобиване на нови трикоординатни радари, 155-мм самоходни гаубици CAESAR, както и изпълнението на договора за зенитни управляеми ракети VL MICA за Военноморските сили.

„България има добро партньорство с Франция в сферата на отбраната. Надявам се със същото темпо, с което работим по проекта за нови трикоординатни радари, да продължим и останалите съвместни проекти“, подчерта Димитър Стоянов.

Той постави акцент върху участието на българската отбранителна индустрия в бъдещи инициативи. „За нас това е един от най-важните въпроси. Ще търсим активно индустриално сътрудничество с всяка държава, с която реализираме проекти за придобиване на нови способности. Участието на българските компании е важна предпоставка за развитието на националния отбранителен капацитет и вярвам, че френската страна ще подкрепи подобно партньорство“, допълни министърът.

Посланик Дю Мулен от своя страна потвърди готовността на Франция да продължи съвместната работа с България за укрепване на колективната сигурност и отбранителните способности на Европа.

Двамата обсъдиха и възобновяването на стратегическия диалог в областта на отбраната между двете държави, за което ще бъдат предприети конкретни стъпки още през тази година.

Редактор: Мария Барабашка