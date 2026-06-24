Евродепутатът Емил Радев отрече основателят на Корпорация КУБ Олег Невзоров и баща му Йордан Радев да са съдружници. Той се закани да съди всеки, който се опитва да въвлича него и семейството му в скандала с незаконното строителство в „Баба Алино”.

Припомняме, че по-рано днес народният представител от „Продължаваме Промяната“ Йордан Терзийски заяви, че „политически чадър над случая „Баба Алино“ има и той е осъществяван от ГЕРБ”. Той допълни, че бащата на евродепутат от ГЕРБ е съдружник във фирмата на Невзоров с обекти в местността.

Днес депутатите изслушаха министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно разкритото мащабно незаконно строителство в местността във Варна. „Арх. Шишков каза, че има политически чадър над случая „Баба Алино“, но няма доказателства за това. Искам да потвърдя, че политически чадър има, искам да му предоставя и доказателства за този факт. Политическият чадър е осъществяван именно от ГЕРБ и доказателство за това е фактът, че бащата на евродепутат от ГЕРБ е съдружник с фирмата на г-н Невзоров в обекти в „Баба Алино", каза Терзийски. „Освен това, има заповед за допускане на Подробен устройствен план (ПУП) от 2022 г. и ПУП, под който са се подписали именно г-н Йордан Радев и фирмата на г-н Невзоров“, добави Терзийски. По думите му Община Варна е единствената, която е предприела реални мерки по въпроса. Попитан дали е продължавал и по времето на кмета на Варна Благомир Коцев, Терзийски отговори, че „този чадър е започнал и се е осъществявал единствено от партия ГЕРБ“.

Депутатът от „Продължаваме Промяната“ добави, че днес са поискали да има изслушване и на бившия и настоящия шеф на Държавна агенция „Национална сигурност“, но управляващите отказали. „Това изслушване щеше да хвърли много по-сериозна яснота върху този казус и днес нямаше да си говорим неща, които са в сферата на хипотезите, защото от г-н Шишков не чухме нищо ново по този казус”, каза още Терзийски.

„Ще заведа дело срещу депутата от ПП Йордан Терзийски и срещу всеки, който се опитва да въвлича мен и семейството ми в скандала „Баба Алино“. Долни спекулации и политически внушения се използват като инструмент за отклоняване на общественото внимание от реалните въпроси и институционалната отговорност! За пореден път ПП се опитват да прикриват управленския провал на кмета Коцев, като очернят опоненти, но в правова държава политическият дебат не може да се води чрез дискредитиране и подмяна на фактите. Абсолютна лъжа е, че Олег Невзоров и баща ми са съдружници!”, написа в свой пост във Facebook Емил Радев.

По думите на евродепутата от ГЕРБ/ЕНП в далечната 2007 г. баща му и негов съдружник – български гражданин, придобиват 2/3 идеални части от незастроен поземлен имот в местността „Баба Алино“. „В същата година дружеството „Евро Рит“ ООД придобива останалите 1/3 идеални части от въпросния имот. С цел прекратяване на съсобствеността и разделяне на имота на реални части през 2022 г. е инициирана процедура за приемане на ПУП. Съгласно установения ред, документите са подадени в кметството в район „Приморски“. Спазени са всички законови изисквания”, твърди Радев. Той цитира и договор с нотариална заверка на подписите от 16 юни 2025 г. В него, твърди евродепутатът и прилага снимки на документите, Румен Симеонов продава 100% от капитала на „Евро Рит“ ЕООД на „Форест Клуб Варна“ ООД.

„На 27 юни 2025 г. „Форест Клуб Варна“ ООД е вписан в Търговския регистър като едноличен собственик на капитала на „Евро Рит“. По този начин „Форест Клуб Варна“ ООД придобива собствеността върху 1/3 идеални части от имота. Това е сделка, която е станала без наше знание и е сключена с цел заобикаляне изискванията на чл. 33 от Закона за собствеността, по силата на който при продажба на съсобствен имот продаваната част трябва да бъде предложена първо на останалите съсобственици. От този момент нататък законът изисква всички подавани документи да са подписани от всички съсобственици. И до настоящия момент – почти 4 години по-късно, процедурата за одобряване на ПУП за имота не е приключила. Ако в случая имаше политически чадър от ГЕРБ, то такъв ПУП щеше да бъде изработен и одобрен още в мандата на кмета Иван Портних, т.е. до края на 2023 г. Това не само не е станало, но и няма яснота кога изобщо ще се случи. Фактите са проверими, а документите са публични. Всичко останало е политически шум, който няма общо с истината!”, продължава в своята позиция Емил Радев.

Редактор: Калина Петкова