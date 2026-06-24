Заместник-председателят на руската опозиционна партия „Яблоко“ Максим Круглов беше осъден на седем години лишаване от свобода заради публикации в социалните мрежи, в които е критикувал войната в Украйна.

Бившият общински съветник в Москва беше арестуван през октомври миналата година по обвинение в разпространяване на „невярна информация“ за руската армия.

Обвиненията са свързани с две негови публикации от април 2022 г. Едната осъжда жертвите сред цивилното население вследствие на войната в Украйна, а другата засяга действията на руските сили в Буча - предградие на Киев, където след изтеглянето на руските войски бяха открити стотици убити цивилни.

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Съдия от Замоскворецкия районен съд в Москва постанови наказание от „седем години лишаване от свобода при общ режим“, предаде държавната агенция РИА Новости.

Круглов отхвърли обвиненията, като заяви, че публикациите му единствено са призовавали за разследване на случилото се, съобщава независимото издание „Медиазона“.

39-годишният политик е сред няколкото високопоставени представители на „Яблоко“, срещу които бяха предприети съдебни действия през последната година.

През юни миналата година властите поставиха под домашен арест лидера на псковската организация на партията Лев Шлосберг. През декември председателят на партията Николай Рибаков беше глобен за публикуване в социалните мрежи на снимка на покойния опозиционен лидер Алексей Навални.

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Навални, който почина в арктически затвор през 2024 г., е обявен за „екстремист“ в Русия. Споменаването на неговото име или на забранената от властите Фондация за борба с корупцията може да доведе до наказателно преследване.

„Яблоко“ е една от най-старите опозиционни партии в Русия. През 90-те години и началото на новия век тя печелеше милиони гласове на парламентарни избори, но от 2007 г. насам не е успявала да влезе в Държавната дума.

От партията твърдят, че са подложени на постоянни административни ограничения, целящи да попречат на техните кандидати да участват в избори.

Редактор: Ивета Костадинова