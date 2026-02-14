Руският опозиционен лидер Алексей Навални е бил убит с отрова, разработена от токсин от т.нар. "жаба стрела", съобщи британското външно министерство, цитирано от "Би Би Си".

Две години след смъртта на Навални в сибирска наказателна колония, Великобритания и нейните съюзници обвиниха Кремъл след анализ на проби от материали, открити по тялото му.

Този вид жаби са разпространени в тропическите гори на Централна и Южна Америка. Името им идва от това, че местното население са използвали отровата им за напояване на върховете на стрелите си. Отровата, описана като „една от най-смъртоносните на земята“, е 200 пъти по-силна от морфина. Тя причинява парализа, затруднено дишане и смърт.

"Няма друго логично обяснение за това токсинът, наречен епибатидин, да бъде открит в проби, взети от тялото на Алексей Навални", заявиха от британското външно министерство. „Варварският“ акт, използване на невротоксин, класифициран като химическо оръжие, би могъл да бъде извършен само от правителството на Владимир Путин", съобщиха още властите, цитирани от Sky.

Говорейки по време на Мюнхенската конференция по сигурността, външният министър Ивет Купър обясни: „В резултат на работата на Обединеното кралство, Швеция и други партньори потвърдихме, че в тялото на Алексей Навални е открит смъртоносен токсин, който се среща в еквадорските жаби стрели.“

Тя допълни: „Само руското правителство имаше средствата, мотива и възможността да използва този токсин срещу Алексей Навални в затвора. И затова сме тук днес, за да насочим вниманието към варварския опит на Кремъл да заглуши гласа на Алексей Навални.“

„Путин се страхува от Алексей и след като го уби“: Навални още не е изваден от списъка с терористи в Русия

Купър се срещна с вдовицата на Навални – Юлия Навалная, по време на конференцията този уикенд. „Русия възприемаше Навални като заплаха“, заяви Купър по време на събитието. „Използвайки тази форма на отрова, руската държава демонстрира средствата, с които разполага, и огромния страх, който изпитва от политическата опозиция“, добави бртанският външен министър.

Към Великобритания се присъединиха Швеция, Франция, Нидерландия и Германия в обвиненията срещу Русия за отравянето на Навални. От британското външно министерство съобщиха, че Обединеното кралство е уведомило Организацията за забрана на химическите оръжия за предполагаемото действие от страна на Русия, с което тя е нарушила Конвенцията за забрана на химическите оръжия.

Навални беше най-яркият опозиционен лидер в Русия. Той почина внезапно в затвора на 16 февруари 2024 г. на 47-годишна възраст. През 2020 г. той беше отровен с нервнопаралитично вещество от групата „Новичок“. Лечението му се проведе в Германия, а при завръщането си в Русия беше арестуван още на летището.

Арести на поддръжници на Навални по време на възпоменания по случай рождения му ден

Съпругата му Юлия Навалная твърдеше, че той е бил убит чрез отравяне, докато е изтърпявал присъда в арктическа наказателна колония през 2024 г. През септември миналата година Навалная заяви, че анализ на изнесени биологични проби, извършен от лаборатории в две държави, е показал, че съпругът ѝ е бил убит. Тя не предостави подробности за използваната отрова, за пробите или за анализа, но отправи предизвикателство към двете лаборатории да публикуват резултатите си.

Към момента на смъртта си Навални беше в затвора от три години и беше настанен в наказателна колония зад Полярния кръг. Според руските власти 47-годишният е направил кратка разходка, след което се е почувствал зле, колабирал е и повече не е възвърнал съзнание. По-късно семейството на Навални потвърди, че политическият активист е починал в петък, 16 февруари. Лидерът на опозицията беше погребан в предградията на Москва през март 2024 г.

