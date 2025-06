Рожденият ден на руския опозиционен лидер Алексей Навални бе отбелязан днес от неговите поддръжници повече от година след смъртта му в наказателна колония , предаде ДПА.

Групата за защита на правата на човека "ОВД-Инфо" съобщи, че осем души са били задържани, докато са полагали цветя в град Новосибирск. Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, показват поддръжници, събрали се на гроба на Навални в Москва.

Кой е Навални и какво знаем за него (СНИМКИ)

Навални, един от най-изявените противници на руския президент Владимир Путин, щеше да навърши днес 49 години. Той почина при мистериозни обстоятелства в затворническата колония "Полярен вълк“ в Ямало-Ненецкия автономен окръг през февруари миналата година.

Съпругата му Юлия Навална продължава дейността му зад граница. Последният ѝ проект в сътрудничество с "Репортери без граници" е телевизионния канал "Бъдещето на Русия", чието излъчване бе обявена вчера в Париж. Телевизионният канал е достъпен от днес в Русия чрез сателит.

Христо Грозев за Навални: Не бях срещал такъв оптимист

"Важно е да запазим неговото наследство и съд сигурна, че той би бил много щастлив, че нови хора нови хора получават за режима в Кремъл, корупцията, войната и всички, което се случва в Русия в момента", каза тя.

4 June 1976. Alexei Navalny was born in Butyn, Soviet Union. He was a leading opponent of Russian President Vladimir Putin and leader of the Russia of the Future Party and founder of the Anti-Corruption Foundation (FBK). He died in Russian custody on 16 February 2024. pic.twitter.com/JSoOsuWc4s