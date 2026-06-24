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Председателят Георги Хорозов откри първото заседание на Комисията
Новото ръководство на Централната избирателна комисия ще работи за повишаване авторитета на ѝ и на общественото доверие в изборния процес. Това каза при откриването на първото заседание на ЦИК нейният председател Георги Хорозов.
„С оглед на нашата компетентност ще направим необходимите предложения така, че изборният процес, освен по-ясен и по-прозрачен, да бъде и по-лесен за упражняването на изборното право. Трите ключови неща, към които ЦИК ще се стреми в бъдещата си работа, са доверие, независимост и професионализъм”, подчерта Хорозов.
Новото ръководство на ЦИК встъпва в длъжност
Във вторник Централната избирателна комисия започна работа в обновен състав, след като президентът Илияна Йотова подписа указа за назначаването на новите членове на изборната администрация. С това официално стартира мандатът на Комисията, която ще отговаря за организацията и провеждането на бъдещите избори в страната.
Начело на ЦИК е Георги Хорозов, а негови заместници са Исмаил Осман и Маргарита Махаева. За секретар е избрана Йорданка Ганчева. В състава на Комисията влизат още Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.Редактор: Цвета Лазаркова
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