Ивелин Михайлов отрече да закрива „Исторически парк”. В своя позиция той обясни, че само изразил мнение за бъдещето му.

„Аз съм само един от множеството акционери и изразих своята визия за по-нататъшното развитие на комплекса”, заявява той. Михайлов увери, че „Исторически парк” не само не е закрит, приключил или затворен, а поема по нов път на развитие – идейно, търговско и обществено”.

„Независимо, че аз съм вдъхновителя и идейния създател на КТК „Исторически парк" в с.Неофит Рилски, де юре и де факто аз съм само един от множеството акционери в едноименното търговско дружество. Именно в тези свои качества, аз съм изразил във Фейсбук-профила си моя визия за по-нататъшния път на търговското развитие на комплекса „Исторически парк", визия за пренасочването на дейността му към корпоративни обучения, тиймбилдинги, концерти и празненства от семеен и корпоративен характер”, посочва още Михайлов.

Той обаче подчертава, че тъй като не е нито изпълнителен директор, нито акционер с мажоритарен дял акции, което да му дава възможност за влияние върху начина на управлението и развитието на КТК или АД „Исторически парк", това негово мнение си остава само такова и нищо друго. „Исторически парк” работи всеки ден от 10 до 18 ч. и предлага редовните атракции стрелба с лък, конна езда на кръгов манеж, разходка с лодка, както и други тематични преживявания, припомня Михайлов.

„Вярвах, че „Исторически парк“ ще бъде сплотяващ за българите, а самите те го отритнаха. Вярвах, че политиците милеят за държавата, но просто не знаят как и какво да направят. Вярвах, че никога не биха посегнали на един обект, който е значим най-вече за държавата и народността. Вярвах, че хората имат нужда от него“, гласеше пост на Михайлов в официалната му страница във Facebook от вторник . В друга публикация от личния си профил той заяви, че повече няма да полага усилия в посока, която не е желана от обществото. „Преди години вярвах, че българите имат нужда от нещо, което да ги сплотява и да им дава повод да се гордеят с рода си. Сега знам, че много малка част имат действителна нужда от това. Няма да полагам усилия в посока, която не е желана. Изцяло нося отговорността, че съм повел хора в посока мечта, а не реалност“.

Припомняме, че през ноември миналата година се проведе мащабна акция на Антикорупционната комисия и Софийската градска прокуратура срещу дейността на Парка. Седем души бяха задържани. Те са обвиняеми за това, че от началото на януари 2013 г. до 26 ноември 2025 г. на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел.

Редактор: Калина Петкова