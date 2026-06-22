Основателят на „Исторически парк“ Ивелин Михайлов обяви края на мащабния проект край Варна, определян като един от най-големите културно-исторически комплекси в България.

„Вярвах, че „Исторически парк“ ще бъде сплотяващ за българите, а самите те го отритнаха. Вярвах, че политиците милеят за държавата, но просто не знаят как и какво да направят. Вярвах, че никога не биха посегнали на един обект, който е значим най-вече за държавата и народността. Вярвах, че хората имат нужда от него“, написа Михайлов в официалната си страница.

В друга публикация от личния си профил той заяви, че повече няма да полага усилия в посока, която не е желана от обществото. „Преди години вярвах, че българите имат нужда от нещо, което да ги сплотява и да им дава повод да се гордеят с рода си. Сега знам, че много малка част имат действителна нужда от това. Няма да полагам усилия в посока, която не е желана. Изцяло нося отговорността, че съм повел хора в посока мечта, а не реалност“.

Припомняме, че през ноември миналата година се проведе мащабна акция на Антикорупционната комисия и Софийската градска прокуратура срещу дейността на Парка. Седем души бяха задържани. Те са обвиняеми за това, че от началото на януари 2013 г. до 26 ноември 2025 г. на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел.

„Исторически парк“ се намира в село Неофит Рилски, община Ветрино, на около 30 км от морската ни столица. Проектът стартира през втората половина на миналото десетилетие, а официално отваря врати на 22 юни 2019 г. Комплексът е изграден като мащабна историческа атракция, простираща се върху площ от над 130 декара.

Редактор: Ралица Атанасова