Много е тревожно това, което се чува и като размер на дефицита, и като размер на дълга, който е планиран и за следващата година, и за по-следващата година. Това коментира заместник-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Мария Минчева в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Според представените от финансовия министър Гълъб Донев параметри, в бюджета за 2026 г. е заложен реален дефицит от 5,7%, а инфлацията е 3,6%. За да бъде покрит дефицитът от настоящата година, предстои да бъдат изтеглени още 2,2 милиарда дълг, в допълнение към 3,8 милиарда, гласувани в удължителния закон. Поставена е цел до 2028 г. дефицитът да бъде свален до 3%, след което да се върви към нулев процент. Като рамка това покачване на заемите е изключително притеснително, смята Минчева, но отчита като положително, че не се предлагат нови данъци.

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Проектобюджетът предвижда увеличение на осигурителните доходи. Максималният осигурителен доход става 2300 евро, като от това перо се очаква да влязат около 90 милиона евро. По отношение на минималните осигурителни доходи се прилага таблица с диференцирани ставки за различните категории длъжности. За ръководни кадри сумата се вдига на над 900 евро спрямо досегашните стойности от малко над 500 евро.

„Нашето виждане е, че тази таблица изобщо не трябва да съществува, защото тя на практика позволява да се осигуряваш върху по-малко”, категорична е Мария Минчева. Тя припомня, че работодателските организации настояват от години този инструмент да отпадне и всеки да се осигурява на реалния размер, който получава, тъй като настоящият модел прилича на административно определяне на заплатите.

Относно промените, според които държавните служители поетапно ще започнат сами да плащат личните си осигурителни вноски, Минчева обърна внимание на предвиденото запазване на нетния им доход. На практика държавата ще трябва да компенсира тези възнаграждения, което ще доведе до увеличение на брутната заплата и съответно генериране на повече разходи за бюджета.

От 1 август винетките и тол таксите поскъпват с 30%. „Липсва качествено подобрение в пътната мрежа, което да увеличи комфорта на пътуващите, да намали разбитите пътища и произшествията”, отбелязва Мария Минчева. Увеличението на тол таксите ще се отрази върху общата стойност на логистиката и товарните превози, а в крайна сметка всички тези разходи се плащат от потребителите.

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Редактор: Мария Барабашка