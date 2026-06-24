Глобалният риск от смъртоносното огнище на ебола, съсредоточено в Демократична република Конго, „остава нисък“.

Това заяви ръководителят на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус, след като във Франция беше потвърден случай на заболяването, предаде АФП.

Първи случай на ебола във Франция

Случаят на ебола във Франция – при лекар, завърнал се от ДР Конго - „е напомняне за рисковете, пред които са изправени работещите на първа линия“, каза Гебрейесус пред журналисти в Женева. Той подчерта, че „рискът за останалата част от света остава нисък“.

Редактор: Никола Тунев