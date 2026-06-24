След по-динамичната фаза през последните дни, в самия край на юни времето ще бъде сравнително по-спокойно, но горещо. Жегата ще създава усещане за задух и ще ни кара да търсим сянка в часовете около и след обяд.

В четвъртък и петък предиобедите ще са слънчеви. По-късно през деня ще има временни увеличения на облачността с кратки, локални летни валежи и гръмотевици. В първия ден това ще се случи в планините и в Източна България, а през втория – в централните южни и югозападните райони. Почивните дни ще бъдат слънчеви, без смущения.

Жълт код за опасни бури и градушки в сряда

Дневните температури в четвъртък и петък ще се движат между 29 и 34 градуса. В края на седмицата обаче ще бъде с още градус-два по-горещо.

Следващата седмица ще бъде особено гореща. Дневните температури в много райони ще скочат над 35, достигайки до почти 40 градуса.

Ранните прогнози допускат неустойчивост с предпоставки за опасни гръмотевични процеси и градушки в периода 1 - 5 юли. Бурите ще бъдат с ограничен обхват, но там, където се развият, ще са съпроводени от кратки порои, резки пориви на вятъра и градушки.

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