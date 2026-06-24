Бюджетът за 2026 г. е на дневен ред. Как може да се покрие недостигът в държавната хазна и къде ще бъдат насочени най-големите инвестиции. Темата коментираха бившият социален министър Христина Христова и бившият заместник-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.

"Изказванията на кабинета звучат като "ситуацията е много зле, но ние няма да направим нищо". След признанието, че има проблем с бюджета, всичко останало, което беше изброено, не променя ситуацията съществено. Не виждам разлика в говоренето спрямо предишните правителства. Аз лично съм разочарован от това, което се случва в момента", коментира Дацов.

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"Ключов момент е слагането на разходната част в рамки, която беше раздута. От друга страна, те заявяват, че няма да има рестрикции. Дано правителството намери кураж да направят правилните неща", допълни Христова.

"Бюджетът има много ясни параметри, които трябва да бъдат постигнати. Няма нещо, което да не е достижимо. Ако изключим дефицита, целта на този бюджет трябва да бъде той да завърши на нула, т.е. темпът на увеличаване на разходите да бъде същия с БВП. Ако се изчистят всички автоматични формули и се стъпи на бюджета приет от началото на година, в края на годината ще има баланс на разходите и могат да се правят реформи", обясни бившият заместник-министър на финансите.

"Ако те карат бюджета по правата линия, инфлацията ще остане висока. Те не искат да се борят с нея. Това, което трябва да се направи с бюджетния дефицит е да има 2% свиване от БВП като отрицателен икономически шок през бюджета, за да има ефект върху инфлацията. Имаме 4 сектора, които стърчат в момента – отбрана и сигурност, здравеопазване, образование и социалната сфера", допълни той.

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По думите на Христова трябва да има нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата и пенсиите. "Много порочно пренесохме МРЗ в нашето законодателство. Относно пенсионната сфера, исках да се предложи нов механизъм за тяхното изчисляване. Първо трябва да се възвърне доверието към тази система. Кръгът на хората, които се пенсионират рано, е много голям. Максималният осигурителен праг продължава да расте. Все повече хора ще получават повече своите пенсии", изтъкна тя.

"В момента пенсионерите получават два пъти по-голяма сума, отколкото са се осигурявали. Има и категория от пенсионери, които получават 90% повече от нужното", допълни Дацов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев