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С промените правителството цели да се напълни поне част от дупката в хазната
Очаква се кабинетът Радев да представи Бюджет 2026. По план промени се предвиждат още от 1 август. Една от големите въпросителни е как ще се формира минималната работна заплата.
Премиерът Румен Радев потвърди, че механизмът ще е нов и категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения. Още едно от перата - разходите за заплати на държавни служители, също може да претърпи корекция.
Тристранният съвет обсъжда 4 законопроекта за трудови, осигурителни и здравни права
Вчера социалните партньори обсъдиха възможността работещите в обществения сектор сами да покриват осигуровките си. С промените в Бюджет 2026-а, правителството цели да се напълни поне част от дупката в хазната.Редактор: Никола Тунев
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