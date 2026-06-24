Очаква се кабинетът Радев да представи Бюджет 2026. По план промени се предвиждат още от 1 август. Една от големите въпросителни е как ще се формира минималната работна заплата.

Премиерът Румен Радев потвърди, че механизмът ще е нов и категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения. Още едно от перата - разходите за заплати на държавни служители, също може да претърпи корекция.

Тристранният съвет обсъжда 4 законопроекта за трудови, осигурителни и здравни права

Вчера социалните партньори обсъдиха възможността работещите в обществения сектор сами да покриват осигуровките си. С промените в Бюджет 2026-а, правителството цели да се напълни поне част от дупката в хазната.

Редактор: Никола Тунев