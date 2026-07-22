Пороен дъжд се изля във Варна. Наводнени са много улици и подлези, образуваха се сериозни задръствания в целия град.

Случайни минувачи и шофьори се притекоха на помощ на водач на лек автомобил, който закъса в подлеза на ул. "Шипка" в центъра на града.

Видео: Ивомира Пехливанова, NOVA

Видео: Ивомира Пехливанова, NOVA

С общи усилия автомобилът беше успешно изтеглен. За момента няма данни за пострадали хора в резултат на пороя.

Поройният дъжд доведе до наводнения на улици и подлези, след като голямото количество валеж претовари отводнителната система на града. Само за няколко часа при дежурния в Община Варна са постъпили около 100 сигнала. Сред най-засегнатите райони са централният подлез до катедралния храм „Успение Богородично“, подлезът при „Македонски дом“, Алея Първа и ул. „Девня“ в района на бензиностанцията, където движението е силно затруднено заради натрупалата се вода. На няколко места в града бяха блокирани автомобили.

По информация на институциите към момента няма данни за пострадали хора или за сериозни материални щети.

От Община Варна съобщиха, че по-голямата част от сигналите са за наводнени улици, подлези и помещения, неработещи светофарни уредби, разместени капаци на шахти, както и за две паднали дървета на ул. „Атанас Калчев“ в район „Аспарухово“. Аварийните екипи са на терен и работят по отводняването и разчистването на най-критичните участъци.

От Областната администрация съобщиха, че към момента няма информация за сериозно засегнати общини на територията на област Варна, въпреки интензивните валежи.

Зрител на NOVA също изпрати видео от поройния дъжд над морския град.

Видео: Тунай Ахмед, рубрика „Моята новина“

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Пороен дъжд и в Китен.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA