Непълнолетна родилка беше транспортирана с въздушна линейка от болницата в Монтана до специализирано лечебно заведение в София тази сутрин. 17-годишната е с усложнения след раждане и е в тежко състояние.

"Момичето е с увредена бъбречна функция", съобщи изпълнителният директор на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" д-р Тони Тодоров, цитиран от БНР .

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От началото на годината петима пациенти от болницата в Монтана са били откарани по спешност с въздушна линейка.

Редактор: Дарина Методиева