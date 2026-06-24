Снимка: БГНЕС, архив
Младата майка е настанена в специализирано лечебно заведение в София
Непълнолетна родилка беше транспортирана с въздушна линейка от болницата в Монтана до специализирано лечебно заведение в София тази сутрин. 17-годишната е с усложнения след раждане и е в тежко състояние.
"Момичето е с увредена бъбречна функция", съобщи изпълнителният директор на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" д-р Тони Тодоров, цитиран от БНР.
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От началото на годината петима пациенти от болницата в Монтана са били откарани по спешност с въздушна линейка.Редактор: Дарина Методиева
Източник: БНР
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