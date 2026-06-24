Имало ли е институционален чадър над незаконното строителство в местността „Баба Алино” край Варна? И ще доведат ли показанията на Олег Невзоров до изясняване на ситуацията. Темата коментираха в предаването „Твоят ден” кореспондентът на „Дневник” във Варна Спас Спасов и бившият директор на НСлС Бойко Найденов.

„За мен въпросите станаха повече отколкото отговорите”, коментира Спасов.

„Невзоров обясняваше, че в „Баба Алина” няма нищо, всички строежи имат документи, те са продадени, няма изсичане на гора, а сега се оказва, че се връща в България и започва да обяснява как институциите са го накарали да извърши онова, което е извършил. Кое е вярно?”, пита Спас Спасов.

„Пред журналистите във Варна Невзоров каза, че не е напускал страната, а министър-председателят Радев каза, че е било взето решение да бъде допуснат в страната, за да бъде разпитан. Кое от двете е вярно?”, пита Спасов.

Той задава и въпросът защо след като е експулсиран, е отменено решението за това. Деньо Денев още не е дал отговор, каза Спасов.

„Прокуратурата би трябвало да се самосезира и да извърши проверка – на базата на какво заповедта е отменена, без мотив”, каза Бойко Найденов. Според него командироването на прокурори от ВКП е трябвало да стане по-отдавна.

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Редактор: Ина Григорова