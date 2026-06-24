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„Пресечна точка”: За тежките криминални престъпления и за Консултативния съвет от роботи
Коментар на Суни Данаджъ, Андрей Велчев и Анрей Чорбанов
В сряда гости в студиото на „Пресечна точка” бяха предприемачът Суни Данаджъ,политологът Андрей Велчев и имунологът Анрей Чорбанов.
Първата тема, която обсъдиха, беше за Бюджет 2026. Експертите изразиха своите позиции за това какви мерки трябва да предприеме правителството, за да може страната ни да влезе в 3-процентния дефицит.
След това дискусията премина към анализ на проучване на Европейския съвет. То сочи, че едва 7 на сто от българите виждат Съединените щати като съюзник. Страната ни, най-малко от останалите 15 държави, които обхваща изследването, вярва, че при необходимост американците ще ни се притекат на помощ.
Цялото предаване гледайте във видеото.
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