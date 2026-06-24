Загиналите в тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия” деца са футболисти на Академия „Славия”. С 9-годишните футболисти загина и бащата на едно от децата. Тежко ранени бяха треньорът им и съпругата му.

Българският футболен съюз изрази своите най-искрени съболезнования към семействата, близките и всички в академията на ПФК „Славия” след трагичния пътен.

"Загубата на толкова млади човешки животи е огромна трагедия и болка, която трудно може да бъде изразена с думи. В този тежък момент Българският футболен съюз е съпричастен със скръбта на техните семейства, съотборници, треньори, приятели и цялото семейство на „Славия”. Отправяме и своите пожелания за успешно възстановяване на треньора Иван Терзийски и неговата съпруга, които са пострадали при инцидента. Искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите", пишат от БФС на сайта си.

Футболният клуб обяви 1-месечен траур.

Редактор: Калина Петкова