Министър-председателят Румен Радев и държавният глава Илияна Йотова проведоха работни срещи с представители на Настоятелството на Фондацията на православните църкви на Българската екзархия в Република Турция. Основните теми на разговорите бяха насочени към съхраняването и популяризирането на българското културно и духовно наследство зад граница, както и поддържането на родните храмове и имоти. Наследниците на Българската екзархия в Истанбул имат ключова роля за съхраняването на българската идентичност, езика, културата и духовните традиции сред сънародниците ни в Турция, подчерта по време на разговорите премиерът Радев.

Снимка: Пресцентър на Президентството

По време на срещата с министър-председателя бяха обсъдени конкретни инициативи в подкрепа на българската общност. Екзархията е един от най-важните центрове на сънародниците ни зад граница, като Румен Радев изрази признателност за трудолюбивата дейност на настоятелството и за това, че съхраняват нашите светини и паметници. От своя страна председателят на настоятелството Димитри Йотеф отбеляза, че работи за запазването на българските културни традиции и духовност, които ще бъдат завещани на бъдещите поколения, и изрази благодарност за оказваната подкрепа от страна на държавата.

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Снимка: МС

В рамките на разговора бе обсъден и имот на Българската екзархия в район Шишли в Истанбул, върху който в момента се реализира мащабен проект за изграждане на голям търговски, офисен и жилищен комплекс. Румен Радев и Димитри Йотеф обсъдиха възможността там да бъде изграден български културен център. Министър-председателят изрази готовност държавата, чрез Министерствата на културата и на туризма, да съдейства за реализацията на инициативата. Подобен културен център би се превърнал във важно средище за съхраняване на българската идентичност зад граница, категоричен бе премиерът.

Снимка: МС

Специален фокус беше поставен и върху състоянието на българските храмове „Св. Георги” и „Св. св. Константин и Елена” в Одрин, както и върху необходимите мерки за тяхното поддържане и обновяване. Румен Радев съобщи, че държавата осигурява финансова подкрепа в размер на 100 000 евро за българската общност в Истанбул и 20 000 евро за църквите в Одрин. Тази подкрепа е израз на ангажимента на държавата към съхраняването на духовната и културната връзка със сънародниците ни и тя ще продължи, заяви той.

Необходимостта от съвместни действия на настоятелството и българската държава за укрепване на националното самосъзнание беше основен акцент и в срещата на делегацията с президента Илияна Йотова. Тя посочи, че Българската екзархия, устояла вече повече от 155 години, е неразривно свързана с изграждането на държавността ни и има своето бъдеще с общите усилия да се съхрани и развива родовата памет. Пътят преминава през това да предадем на младите поколения ценността на езика, историята и културата, за да знаят своите корени, отбеляза държавният глава.

Снимка: Пресцентър на Президентството

Димитри Йотеф запозна президента с процеса на реновиране на храмовете и с инициативите за сплотяване на общността, като благодари за последователната подкрепа на президентската институция.

Със съвременните средства на дигиталната ера е необходимо да се възпита интересът на новите поколения към историята, езика и културата ни, обясни Илияна Йотова. „Само така децата ни могат да научат за корена си и за значението на Българската екзархия. Само така ще продължи да я има и екзархията”, допълни държавният глава.

В края на разговора Йотова изтъкна растящия интерес към изучаването на български език сред общността, който обхваща не само децата, но и техните родители. Тя посочи още, че младите хора могат да бъдат привлечени да продължат образованието си в българските университети, които предоставят много високо ниво на обучение в актуалната сфера на високите технологии.

Редактор: Мария Барабашка