Силна гръмотевична буря с проливен дъжд и градушка предизвика сериозни проблеми в Лом в късния следобед във вторник. За по-малко от час над града са се излели 58 литра дъжд на квадратен метър, съобщи кореспондентът на БТА в Монтана Цветомир Цветков.

Най-сериозно е била засегната улица „Пристанищна“, където пороят е наводнил участъка между районите на два големи магазина. Водата е проникнала в търговски обекти и жилищни сгради, а десетки автомобили са останали блокирани в придошлите води.

Паднали дървета и отнесени улични стълбове: Мощна буря връхлетя Лом

Екипи на пожарната са оказали помощ на шофьори, като са изтеглили около 20 закъсали превозни средства.

След отминаването на бурята служители на общинското предприятие за почистване и пожарникари са започнали спешни действия по отводняване на засегнатите райони и разчистване на натрупаните наноси.

Лошото време е предизвикало и пожар в квартал „Младеново“. Мълния е ударила стопанска постройка в частен имот, вследствие на което е избухнал огън. Унищожени са около 200 квадратни метра покривна конструкция и складирани в сградата дърва за огрев.

Паднали дървета и счупени стълбове: Мощна буря връхлетя Лом (ВИДЕО)

От общинската администрация съобщиха, че продължава оценката на нанесените щети.

Бурята е засегнала неравномерно различните части на област Монтана. Значителни валежи са отчетени в Чипровци, където са паднали 38 литра на квадратен метър, придружени от дребна градушка. Във Вълчедръм количеството на валежа е достигнало близо 30 литра на квадратен метър, а във Вършец - над 25 литра. Дъжд е валял и в редица населени места в общините Георги Дамяново, Бойчиновци и Якимово.

За разлика от останалата част на региона, в Монтана валежът е бил символичен - едва 0,4 литра на квадратен метър.

Редактор: Цветина Петкова