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Ако реформата залегне в бюджета, от КНСБ ще предложат да отпадне Закона за държавния служител
Синдикатите се обявиха против идеята държавните служители да поемат личната част от осигуровките си. Ако реформата залегне в бюджета, от КНСБ ще предложат да отпадне Закона за държавния служител и работещите в държавната администрация да минат на трудови правоотношения.
Според синдикалните изчисления мярката ще ореже привилегиите на държавните служители, а в същото време ефектът в бюджета до края на годината би бил едва около 120 млн. евро.
„Орязването на 10% от разходите за заплати ще елиминира възможността да се плащат всякакви допълнителни плащания. Тоест - едното от двете плюсчета на държавната служба изчезва. Ако това стане, какъв е смисълът да има Закон за държавните служители?”, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.
„Държавният служител ще получава 21 евро по малко на месец. Ако вкараме инфлацията, нещата стават по-големи”, обясни Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.
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