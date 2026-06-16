Една от идеите да се спестят разходи на бюджета е държавните служители да плащат сами своите осигуровки, а не да бъдат за сметка на държавния бюджет.

За кои хора става въпрос обаче? Това са наетите служители по Закона за държавния служител. Към тях прибавяме и целия сектор "Сигурност" - МВР, армията, ДАНС, НСО и други. Общо те правят около 100 000 души. При тях осигуровките са за сметка на държавния бюджет.

Икономисти изчисляват, че ако държавата вече няма нужда да плаща осигуровките им, то хазната ще спести около 500 милиона евро. Това е над 12 процента от дефицита за 2025 година, който е 4.1 милиарда евро.

Редактор: Калина Петкова