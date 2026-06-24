Шест древни статуетки, открити по необичаен начин в контейнер за отпадъци в Атина, се завърнаха в Египет осем години след намирането им. Артефактите били открити от случаен минувач сред боклуците и впоследствие се оказало, че вероятно са изнесени незаконно от северноафриканската държава.

Историята започва през 2017 г. в атинския квартал “Перистери”, където гражданин забелязал хартиена торба в контейнер за отпадъци. Вътре били внимателно опаковани шест теракотени статуетки, които впоследствие били предадени на Националния археологически музей за експертиза.

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След години на проучвания специалистите стигнали до извода, че повечето от фигурките са автентични египетски артефакти, макар че две от тях се оказали фалшификати. Въпреки това гръцките власти решили да върнат цялата находка на Египет, тъй като се смята, че предметите са били изнесени незаконно от страната.

Статуетките вече са предадени на египетския посланик в Атина. Гръцкият министър на културата определи връщането им като „акт на уважение“ към опазването на културното наследство, а египетската страна благодари за жеста и за съдействието по възстановяването на ценните артефакти. Историята на древните фигурки остава загадка, но завършва с щастлив край – от контейнера за боклук до музейните колекции на родината им.

Редактор: Ралица Атанасова