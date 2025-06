Точно преди 16 години светът на музиката загуби една от най-знаковите си фигури, но спечели безсмъртна легенда - Майкъл Джексън или както закономерно е наричан – Кралят на попа. Той има неповторим глас и уникален маниер на танцуване, харизма, изпълваща огромни сцени, сърце, туптящо само за музика, и широка усмивка. Милиарди фенове по света ще пеят десетилетия след смъртта му незабравимите му хитове и ще преживяват житейските си истории чрез тях. Джако има и стотици имитатори. Ексклузивно за nova.bg говори най-известният сред тях – мъжът, който почти всяка вечер изнася свое представление в Лас Вегас пред затаения дъх на хиляди хора, стекли се от цял свят, за да го гледат. За специалната си връзка с Джако още от дете, за това как любовта към твоя идол може да се превърне в професия и за това какво е да си кечистът, облечен като Майкъл Джексън. Между ринга и сцената – Сантана Джексън с интервю пред Цветина Петкова.

Здравейте, г-н Джексън! За мен е удоволствие! Приликата Ви с Майкъл Джексън е поразяваща, сякаш кралят е жив!

Аз благодаря за поканата!

Г-н Сантана Джексън, най-популярният трибют изпълнител на Майкъл Джексън и професионален борец - така Ви описват. Но как Вие самият бихте се описал?

Що се отнася до кеча, определям се като кечистът, който излиза на ринга с лунната походка, но може изненадващо да ти приложи удушаващо тръшване. Когато съм на сцената обаче, се превръщам в Майкъл Джексън. Това са съвсем различни светове, които успявам да комбинирам, обличайки се досущ като Краля на попа. И двете преживявания са прекрасни, постоянно се срещам с хора, с които заедно се възхищаваме на Джако, забавляваме се. На ринга, разбира се, се отличавам доста от останалите. С Майкъл си приличаме по това, че обичаме да веселим и да правим хората щастливи с музиката му. Това ме зарежда.

Сантана Джексън ли е истинското ви име? Кой стои зад тази маска на Краля на попа?

Да, казвам се Сантана. Имам частично италиански корени, израснал съм в Бруклин. Това е доста опасен квартал, така че се научих да съм корав, да работя много здраво. Никога не съм получавал нищо наготово, за всичко сам се борих. Отидох във Вегас на практика бездомен, без пари и връзки. Работех в благотворителни програми и болници, дори изнасях улични представления, за да мога да изкарам някой долар. С времето бях забелязан и няколко компании проявиха интерес към шоуто ми. Така започнаха да ме наемат за различни частни партита, рождени дни, развлекателни събития. След време успях да си купя жилище, да се почувствам сигурен. Продължих да мечтая и да искам да достигна Луната. Нямах никакви контакти и приятели в сферата, а сега съм хедлайнер на световноизвестно шоу в Лас Вегас, където споделям сцената с великия Дони Озмънд. Да, понякога съм бил съкрушен и съм губил надежда, но мечтите ми са ме вдигали отново на крака, за да продължа да ги следвам. Сега сам издържам себе си и семейството си и съм горд баща на две деца. Искам да ги гледам как растат и греят със собствена светлина, вярвайки, че няма невъзможни неща.

Много вдъхновяващо! А какво беше детството на Сантана Джексън? И кога Джако за пръв път влезе в живота Ви?

Бях само на шест години. Тогава за пръв път чух музиката му. Мигновено се влюбих в ритъма. Впоследствие започнах да следя шоута за таланти, на които се явяваха негови имитатори и да им подражавам. Купих си черни шапки, черно яке, дънки, исках да заприличам на идола си. Така още на шест започнах да правя опити да танцувам на песните на Майкъл, като с времето ставах все по-добър. На около 18-годишна възраст започнах да печеля конкурси за имитатори, а на 21 вече представях свое шоу по различни нощни клубове. Започнах да усещам, че съм много добър и да вярвам, че това може да бъде моят занаят. За пръв път се гримирах изцяло като него, след като видях преобразяването на една драг кралица, която пък имитираше Джанет Джексън. Тогава не можех да повярвам, че мъж може да заприлича толкова на нея, направо зяпнах. Влюбих се в преобразяването на този човек и реших, че и аз мога да постигна такава огромна прилика. И така повярвах, че любимото ми нещо – танците, може да бъде и моята професия, а същевременно и много да се забавлявам.

Кога разбрахте, че той ще промени живота Ви завинаги?

Бях на плажа във Флорида, където обичах да танцувам, да имитирам лунната походка, а хората минаваха и просто ахваха. Казваха: „Човече, адски си добър, отиди във Вегас“. И се замислих – нима толкова много ме бива? Така се реших да отида във Вегас и да си опитам късмета, щом толкова хора ме харесват и вярват в мен. Ако успея, никога няма да се върна, ще танцувам и пея там цял живот - така си фантазирах. На 26 години окончателно започнах работа във Вегас - преди 11 години, 9 от които работя за шоуто MJ Live. 20 години след като се зароди мечтата ми, получих шанса да я сбъдна.

Освен че сте имитатор, любопитно ми е какво е Вашето образование? Имате ли и друг занаят, нещо като план Б?

О, имаше доста неща, които исках да правя. Може би най-много желаех да бъда кечист, затова и успях да го постигна. Обичам битките и това от хоби се превърна в моя работа, която обикновено върша през уикендите. Но на следващия ден веднага се преобразявам отново като Майкъл, от ринга скачам на сцената.

Както вече споменахте, в продължение на много години представяте невероятно шоу в Лас Вегас. Но как започна всичко и спомняте ли си чувството преди първото сценично изпълнение?

Първата ми изява на сцената във Вегас беше със сет от три парчета на Майкъл - Wanna Be Startin’ Somethin’, Bad и Another Part of Me. Представих се пред големия шеф на клуба, който искаше да види най-доброто от мен, а аз бях адски нервен по време на цялото прослушване. Той ме хареса, възложи ми собствено едночасово шоу, което да правя няколко пъти седмично и сам да подготвям репертоара си. Тогава още бях много срамежлив и нервен. От споменатите три песни изведнъж трябваше да съставя сценарий за едночасово шоу! Изобщо не знаех как ще реагира публиката, щом започна да пея, но се оказа, че се притеснявах напразно! Усетих много позитивна енергия и сякаш Майкъл ме гледаше отгоре и се забавляваше с мен. Чувството беше уникално, никога няма да го забравя!

Много емоционален разказ. Нещата, от които най-много се плашим, обикновено са големите стъпки в живота ни. Предполагам, че често са Ви бъркали с Майкъл Джексън? Каква е реакцията Ви в такива случаи?

Много съм щастлив, когато ме спират на улицата, винаги съм мил към хората. Опитвам се да се държа като него, да издавам типичните за него звуци, за да радвам почитателите. Променям си гласа, за да наподобя неговия, винаги се снимам с желаещите и разговарям с тях. Това ми се случва почти постоянно – дори сега, ако изляза, веднага ще ме наобиколят. Например, онзи ден след шоуто отидох да хапна нещо наблизо до клуба и бях останал с грима си, а като видяха, че буквално Майкъл Джексън яде чийзбургер, хората бяха изумени. Минаваха покрай мен по няколко пъти, снимаха ме, смеехме се заедно, беше много забавно. Дори когато съм с приятели или с годеницата си, винаги откликвам на фенските молби за разговор или снимка.

Да, действително изглеждате много приятен човек, но все пак практикувате и кеч. Можем ли да кажем, че сте един опасен Майкъл Джексън?

О, да, определено съм опасната версия на Майкъл Джексън. Ако ме видиш как влизам на ринга -с лунната походка и усмивка, в бяло и черно, веднага ще решиш, че съм някой престъпник. Наистина превръщам ринга в истински трилър!

Иначе – винаги съм бил боец, още от малък. Бях доста едричко и бойно дете. Мама все ме предупреждаваше да не се бия, а да уча, но аз си бях палав. Оттогава съм корав човек - ако ме ударят, веднага ще отвърна. Никога не се отказвам, търпелив човек съм и съм свикнал да се боря за всяко нещо в живота си. Нищо не ми е дошло даром. Като цяло никак не съм опасен. Има само един случай, който стана популярен. Тогава повалих човек, който опита да ме нападне на улицата. Може би не изглеждам така, но умея да се защитавам, а тогава се налагаше. Но по принцип кечът за мен е забавление, в никакъв случай не призовавам към насилие.

Кога се роди идеята за кеча и кога започна кариерата Ви?

Тъкмо бях подписал договор за MJ Live, а малкият ми брат преживяваше тежък момент в личен план. Заживяхме двамата във Вегас, той остана при мен и основа фирма за кеч, към която създаде и школа. Щом състезателите разбраха, че съм професионален имитатор на Майкъл Джексън, ме попитаха не мога ли някой ден да дойда облечен като него и да направя шоу. В началото не исках, щеше ми се да се боря с истинската си самоличност, да разгранича двата си свята – Майкъл Джексън и Сантана. Но един ден много настояха да опитам, защото в комбинация с уменията ми, може да стане много яко. Така създадох своята запазена марка – така наречената хватка лунно DDT (захват, при който противникът е забит с глава в ринга). След като за пръв път го приложих на свой съперник, веднага заваляха предложения и покани да пътувам и да се състезавам из САЩ. Ставах все по-добър с всеки мач, а много хора харесаха нестандартното ми появяване и външен вид. Феновете никога не бяха виждали някой да се бие и да танцува като Майкъл Джексън едновременно. Видеата с мои мачове станаха вайръл и ми пишеха от Австралия, през Азия и Египет. Затова планирам скоро да тръгна на турне по света и да се срещна с феновете си от различни националности.

А какъв е ефектът от външния Ви вид върху съперниците Ви на ринга?

Определено за тях усещането е много различно, някои от опонентите ми са фенове на Майкъл и не им е лесно да се бият срещу него. Но това си е спорт, макар да не им се иска понякога, налага се да ме удрят, да размазват грима ми. Имало е битки, след които не приличам чак толкова на Майкъл Джексън, понякога дори съм като Фреди Крюгер – имам грим навсякъде. Разбира се, не ми се иска вместо като Джако, на ринга да ме виждат като Жокера, но няма как - кечът е спорт, в който има много удари. В началото ми беше странно, дори изпитвах страх, но впоследствие приех и тази си страна.

Разбира се не мога да пропусна дежурния въпрос – в кеча всички удари фалшиви ли са?

Не! Кечът не е фалшив, това си е боен спорт. Определено получаваме наранявания, понякога - сериозни. Може би най-добре мога да го определя като сцена от екшън филм. Ние сме малко като каскадьори – получаваме травми, но макар да изглежда много страшно, не умираме. Обикновено няма сериозни последствия. Има, разбира се, и по-тежки наранявания. Имам дори парализирани колеги. Понякога ни боли много повече, отколкото показваме, за да не тревожим публиката. Та, ще ми се да беше фалшиво! Така телата ни нямаше да страдат толкова.

Между музиката, танците и борбата - какво е Вашето призвание? Някое доминира ли?

Танците и пеенето определено са ми най на сърце, мога да комбинирам всичко – рап, хип хоп, поп, дори класическите стилове. Нямам нещо любимо, просто обожавам музиката. Не обичам да игнорирам хубавите мелодии, затова искам да взема от всичко по малко. Усъвършенствах се в много стилове през годините.

Кое е най-интересното нещо, което хората не знаят за Вас?

Ами, май хората не знаят, че съм герой. Спасих няколко човешки живота в пожар. Просто се втурнах в сградата и извадих възрастна дама и дъщерите ѝ. Затова имам специален благодарствен плакет от пожарната. Освен това съм бил и щатски шампион по лека атлетика, имам няколко медала. Като артист имам отличия от доста състезания. Май доста неща хората не знаят за мен все още! Просто правя толкова много различни неща, че… Например посещавам болни деца в болници, за да ги развеселявам и да им пея. Разбира се, правя го благотворително. Освен това играя бейзбол с деца със специални потребности. Давам онлайн уроци за лунната походка. И така нататък...

Звучи невероятно! Познавахте ли Майкъл Джексън приживе?

Не успях да се запозная с Майкъл, за съжаление. Малко преди да почине, аз тъкмо започнах да се занимавам с трибютите му. Тогава още изнасях представления на улицата, не бях много популярен, но не знам, може и някой да му е споменавал за мен.

Ако Майкъл Джексън сега беше жив и беше пред Вас, какво бихте му казали?

Честно казано, просто бих искал да съм негов приятел, да излизаме заедно, да танцуваме, да се забавляваме. Ако сега беше тук, щях да се насладя на всеки миг до него. Присъствието му ми е напълно достатъчно.

А познавайки толкова добре личността и интересите му, мислите ли, че би харесал шоуто Ви? Какво би казал за него?

О, той би се усмихнал по типичния си сладък начин. Майкъл обожаваше трибютите, посветени на него, имитаторите си… Той обичаше хората, които го обичаха и искаха да приличат на него. Много се радваше да вижда как музиката му завладява света. Майкъл беше много добросърдечен и обожаваше да се гледа отстрани през очите на другите. Един от имитаторите му дори го беше накарал да се подпише на гърба му и после си татуира подписа му, а Майкъл много се забавляваше. Ако можеше да чуе, че се състезавам в кеча с неговия образ, щеше много да му допадне - той харесваше този спорт.

А ако получите предложение да изиграеш Майкъл Джексън в киното, бихте ли приели?

Определено би било огромна чест за мен. Дори само да танцувам в такъв филм ще бъде сбъдната мечта. Бих бил щастлив да разпространявам неговата култура и музика независимо по какъв начин. Той беше неповторим талант, истински гений.

Пожелавам Ви да се случи! Би било уникално! За какво мечтае най-добрият имитатор на Майкъл Джексън?

Един ден да имам собствено шоу, продуцирано от моя компания. Същото важи и за кеча. Може би да ги комбинирам – кеч, музика и танци в едно представление, нещо непоказвано досега. За това мечтая и упорито работя – вярвам, че един ден ще успея. Никой да не краде идеите ми!

Ние сме от България, където Краля на попа има хиляди фенове. Какво знаете за нашата страна? Били ли сте някога тук?

Виждал съм много клипчета на вашата природа, култура и типична храна. Не съм ви посещавал все още. Заради Майкъл разбрах за много страни, в които той е изнасял концерти. Той ме заведе по целия свят със своите турнета през годините.

Каня те официално на турне в България! Благодаря ти за този мил спомен и уникален момент! Благодаря и за това интервю, което излъчваме навръх 25 юни – денят, в който Майкъл Джексън напусна този свят, но остана вечно в сърцата ни, където не спира да звучи музиката му.

Аз ти благодаря! Ще те обичаме завинаги, Майкъл!

Редактор: Цветина Петкова