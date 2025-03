Синът на Майкъл Джексън - Принс се появи на премиерата на мюзикъла „MJ“ в Сидни, съобщи „Дейли Мейл”.

28-годишният син на покойната попзвезда пристигна в Австралия, за да мине по червения килим на мюзикъла „MJ The Musical“ в театър „Lyric“ в Сидни.

Принс беше избрал син костюм на райета, съчетан с бяла риза и лавандулова вратовръзка от сатен, като беше добавил чифт черни кожени обувки, като беше прибрал дългата си коса на опашка.

