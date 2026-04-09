Двама работници са пострадали при инцидент по време на работа в електрическа уредба 400 V в ТЕЦ „Бобов дол“. Съоръжението е определено като източник на повишена опасност.

Единият от пострадалите, на 39 години, е с 5% изгаряния, а другият - 49-годишен служител - е с 21% изгаряния.

На място е извършен оглед от дежурна полицейска група към Районно управление - Бобов дол. Образувано е досъдебно производство, а прокуратурата е уведомена.

От ТЕЦ „Бобов дол“ посочват, че се извършва и вътрешно разследване, което трябва да установи причините за възникналата волтова дъга. Междувременно служители на централата са дарили кръв за двамата пострадали, които са настанени за лечение в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

