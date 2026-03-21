Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
-
Инцидентът е станал във Великотърновско
Тежка катастрофа затвори главния път София – Варна в участъка край великотърновското село Момин сбор. Шофьор на линейка загина на място след челен сблъсък с автобус, превозващ работници.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Инцидентът е станал на мокра настилка. По първоначална информация две линейки са пътували в колона от Павликени към областната болница във Велико Търново. В първата е била транспортирана раждаща жена, а във втората – болно дете. Именно вторият медицински автомобил, който е бил с включена светлинна и звукова сигнализация, се е ударил челно в автобуса, пътуващ в посока Севлиево.
Детето, което е било в катастрофиралата линейка, за щастие не е пострадало. То е прехвърлено веднага в другата линейка и е транспортирано до болницата за преглед и уточняване на състоянието му.
Няма пострадали сред пътниците в служебния автобус.
На мястото на произшествието има екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Пътят остава затворен за извършване на следствени действия.
Последвайте ни