В новия епизод на „Телеграфно подкастът” международният редактор Иван Петрински коментира подробности за мащабния гръцки отбранителен проект „Щитът на Ахил”, който ще пази и половин България. Той коментира нагласите в гръцкото общество по темата за отбраната, сътрудничеството с България и необходимостта страната ни да развива собствен капацитет в рамките на НАТО.

Съседна Гърция реализира мащабен военен проект – т.нар. „Щит на Ахил”, който цели изграждането на модерна, многопластова система за отбрана, вдъхновена от израелския опит. Проектът придобива особена значимост и за България, тъй като поради географската близост част от българската територия ще попадне в обхвата на тази защитна система.

Програмата вече е в ход, като първият етап е финансиран с около 3 млрд. евро, а общата стойност се очаква да достигне между 28 и 36 млрд. евро до окончателното ѝ завършване през 2036 г. Системата ще покрива голяма част от Източното Средиземноморие и ще има пряко отражение върху сигурността в региона.

„Щитът на Ахил” представлява петпластова отбранителна структура, която ще осигурява защита по въздух, суша, море и под вода, както и срещу дронове. Част от системата вече функционира – в Северна Гърция е разположена батарея от противоракетната система Patriot с обсег до 250 км, която покрива и значителна част от Южна България. Тази система може да следи десетки цели едновременно и да поразява множество от тях, което я прави ключов елемент от противовъздушната отбрана.

Проектът включва и внедряване на нови технологии, сред които системи за борба с дронове като „Кентавър”, както и платформи с изкуствен интелект като Sky Defender, които ще анализират и реагират на заплахи в реално време. Освен това се предвижда модернизация на военноморските сили чрез нови фрегати, както и обновяване на изтребителите F-16 до версия Viper.

Гърция развива активно военно сътрудничество с Израел, откъдето ще бъдат доставени допълнителни компоненти за противовъздушна защита. Всички тези елементи ще изградят комплексна система, способна да противодейства на широк спектър от съвременни заплахи.

За България проектът има стратегическо значение. Вече има индикации за сътрудничество между двете страни, включително разполагане на допълнителни средства за защита по българско искане. Бързата реакция от гръцка страна показва наличие на политическа воля за задълбочаване на партньорството в сферата на сигурността.

Интересно е, че въпреки високата цена на проекта, гръцкото общество и политическият елит демонстрират консенсус относно необходимостта от подобни инвестиции. Част от финансирането ще дойде и от европейски програми за отбрана, които бяха разширени в контекста на нарастващите глобални рискове.

Засиленото въоръжаване на Гърция се обяснява както с геополитическото ѝ положение, така и с дългогодишното напрежение с Турция и енергийните интереси в региона на Източното Средиземноморие. Въпреки че страната не демонстрира силен обществен страх от пряк военен конфликт, предприетите мерки показват висока степен на готовност.

На фона на нарастващите заплахи в Европа и близостта на военни конфликти до региона, проектът „Щитът на Ахил” се разглежда като логична и необходима стъпка. За България това е възможност не само за допълнителна защита, но и сигнал за необходимостта от развитие на собствен отбранителен капацитет.

Редактор: Мария Барабашка