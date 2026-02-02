Дейвид е от Великобритания, а съпругата му Марина - от България. Двамата се запознават през 2019 г. на Острова и няколко години по-късно сключват брак там. Днес живеят в Благоевград, след като Дейвид е убедил Марина за това.

Как един англичанин се справя с живота в България? За варенето да ракия, хапването на чушки бюрек и други нашенски особености – гледайте във видеото от рубриката „Новите известни”.