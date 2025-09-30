Договорът с турската енергийна компания "Боташ" струва 6 милиарда на страната ни и поставя под риск от неплатежоспособност „Булргаргаз”. Това обяви премиерът Росен Желязков на енергийната Национална конференция "Компас 2025". По думите му казусът поставя въпроса доколко дългосрочни решения могат да се вземат от правителства с много кратък мандат. Във форума участва и вицепрезидентът Илияна Йотова, която върна топката като разкритикува работата на управляващите относно енергийната стратегия.

„Разговорът в обществото за договора с „Боташ” е важен, защото много се натовари с политика и невъзможността да бъдат взимани конкретни комплексни решения по неговото изменяне и прекратяване. Оставям настрана практическия контекст, но той е проблем, защото е задължил „Булгаргаз” с над 600 млн. лева, които не може да изплаща. Това е проблем, който върви към неплатежоспособност”, заяви премиерът Желязков.

„България трябва да мисли за бъдещето си не като периферна държава, а активно да участваме там, където се вземат решенията, обяснявайки спецификата на този регион и най-вече интересите на българските граждани. Големите проекти в българската енергетика не са само въпрос на киловати и мегавати. Те са нищо, ако не са обединени от голяма амбиция - държавата да бъде сигурен гарант за енергийната сигурност на всеки потребител, но и гарант за ускореното икономическо развитие. Подозираме се в лобизъм и корупционни практики. Докато се лутаме - съседите ни изпреварват. Не бих искала енергийната сигурност на България да бъде като водната”, подчерта вицепрезидентът Илияна Йотова.

Редактор: Станимира Шикова