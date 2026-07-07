Омбудсманът Велислава Делчева внесе в Народното събрание становище по проектите за държавния бюджет и за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г. В него тя поставя фокус върху риска от влошаване на социалната защита на уязвимите групи в обществото.

Делчева предупреждава, че бюджетните решения за 2026 г. ще имат директно отражение върху стандарта на живот в страната и най-силно ще засегнат именно пенсионерите, семействата с ниски доходи и децата с увреждания. Затова тя настоява процесът по приемане на макрорамката да бъде съпроводен с реален обществен дебат и задълбочена оценка на социалните ефекти.

Омбудсманът настоява дигитализацията на ТЕЛК да не затруднява хората с увреждания

„Подкрепям усилията за ограничаване на злоупотребите с публични средства и за повишаване на ефективността на контрола при предоставянето на социални плащания. Същевременно следва да бъде гарантирано, че въвеждането на по-строги механизми няма да доведе до необосновано ограничаване на достъпа до социална подкрепа на хората, които действително отговарят на условията”, пише общественият защитник.

⇒ Пенсиите и линията на бедност

По отношение на пенсионната система Велислава Делчева поставя въпроса за адекватността на доходите на възрастните хора спрямо ценовия натиск и инфлацията. Тя изразява притеснение от съотношението между минималната пенсия и линията на бедност, което крие риск от социално изключване на значителна част от възрастните хора.

„Считам, че при определяне размера на пенсионните плащания следва да бъдат отчитани не само финансовите възможности на бюджета, но и реалното нарастване на разходите за живот, инфлационните процеси и социално-икономическите последици от присъединяването на България към еврозоната”, категорична е Делчева. Тя подчертава, че размерът на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст не бива да остава под определения за страната размер на линията на бедност.

⇒ Замразени помощи за деца и ученици

Сериозен проблем остава и подкрепата за децата с увреждания. Омбудсманът подчертава, че липсата на механизъм за годишна актуализация на тези помощи вече води до реална загуба на стойност и ограничен достъп до жизненоважни услуги – рехабилитация, здравеопазване и лекарства.

Притеснения буди и запазването без промяна на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и на еднократната помощ за ученици. Тя остава в размер на 300 лв., непроменена от 2021 г., въпреки значителното увеличение на разходите за учебни материали и облекло, което намалява реалната ѝ ефективност.

В становището си Делчева предупреждава също, че увеличаването на осигурителната тежест без съответен ръст на доходите може да доведе до допълнителен финансов натиск. Тази мярка би могла да бъде подкрепена единствено при наличие на ясен и финансово обезпечен компенсаторен механизъм.

⇒ 0 евро за Национална детска болница

Омбудсманът обръща сериозно внимание и на липсата на планирани средства в държавния бюджет и в тригодишната прогноза за изграждането на Национална детска болница.

„Планирането на 0 евро за следващите три години – до 2028 г., създава риск проектът отново да спре, след като свършат наличните 47 млн. лв. за проектиране. Необходими са средства и за съпътстващата инфраструктура”, категоричен е общественият защитник.

В заключение Велислава Делчева призовава Народното събрание да гарантира, че фискалната политика няма да бъде за сметка на най-уязвимите в обществото, за да не се стигне до ограничаване на достъпа им до основни права.

Редактор: Мария Барабашка