Близо половин милиард лева за пътна безопасност стоят неизползвани, докато броят на катастрофите с пострадали се увеличава. В същото време парите, които се събират във фонда, се обезценяват от инфлацията или се използват за купуването на кламери, химикалки и организиране на конкурси като „Пътен полицай на годината“ - събитие, струвало половин милион лева. Това показва одит на Сметната палата за периода 2021 - средата на 2025 г., който поставя сериозни въпроси за управлението на средствата и ефективността на мерките за ограничаване на пътния травматизъм.

"Много пъти сме говорили за това, че мерките, които се предприемат за пътна безопасност, всъщност нямат много общо с реалната безопасност по пътищата. Сега просто разполагаме с доклад, в който Сметната палата потвърждава именно това. За нас тази информация не е нова, но вече става конкретно обществено достояние", коментира в "Здравей, България" адвокат Силвия Петкова.

Сметната палата: Над половин милиард лева за пътна безопасност са неизползвани, докато катастрофите се увеличават

Според инж. Иван Табаков от Българската браншова асоциация “Пътна безопасност” "най-скандалното е за какво са били харчени тези пари - ремонти на сгради, климатици, консумативи и други подобни разходи". "Искам да подчертая нещо много важно - пътната безопасност не е само контрол на движението. Необходим е мултидисциплинарен анализ и планиране на мерки в различни области - образование, инфраструктура, първа помощ и други. Това не може да бъде единствено функция на МВР. Натоварваме ведомството със задачи, които не са негова основна компетентност", изтъкна той.

Инженер Табаков подчерта, че имаме институция, която обединява всички администрации, имащи отношение към безопасността на движението, и именно тя трябва да извършва тези анализи. "Това е Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, която разполага с такива анализи и ги изготвя всяка година", заяви той.

Как се харчат парите от глоби за нарушения на пътя

Адвокат Петкова изтъкна, че "очевидно проблемът не е в парите". "Но е важно да се постави въпросът и за какво нормативно могат да се разходват тези средства. Всички знаем, че има участъци с висока концентрация на катастрофи и тези места са добре известни. Често причината е именно лошата инфраструктура. Обвиняваме водачите, че не избират правилна скорост, но има участъци, където рискът от тежки произшествия остава висок независимо от поведението на шофьора", заяви тя.

И допълни: "Получава се парадокс - има средства, но те не могат да се използват за решаване на един от основните проблеми. В същото време държавата не осигурява достатъчно финансиране за ремонти".

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Редактор: Станимира Шикова