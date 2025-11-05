Учени са забелязали най-яркото изригване досега от свръхмасивна черна дупка, която свети със светлината на 10 трилиона слънца.

Изригването идва от свръхмасивна черна дупка на 10 милиарда светлинни години разстояние, което я прави най-отдалечената наблюдавана досега. Тя произхожда от времето, когато Вселената е била сравнително млада. Светлинна година е близо 9,7 трилиона километра.

Изригването вероятно е възникнало, защото голяма звезда се е приближила твърде много до черната дупка и е била разкъсана на парчета.

Тези изблици на светлина и енергия могат да произлизат от преплетени магнитни полета или от „смущения“ в нагорещените газови дискове, заобикалящи черните дупки.

„Първоначално изобщо не можехме да повярваме на числата, свързани с отделената енергия“, казва авторът на изследването Матю Греъм от Калифорнийския технологичен институт, който управлява обсерваторията „Паломар“.

Избухването достига максималната си яркост за около три месеца и оттогава постепенно отслабва през следващите години.

Новите резултати са публикувани във вторник в списание Nature Astronomy .

Почти всяка голяма галактика, включително и нашият Млечен път, има свръхмасивна черна дупка в центъра си, но учените все още не са сигурни как се образуват те. Изследването на подобни гиганти може да помогне на учените по-добре да разберат звездната среда около свръхмасивните черни дупки.

Резултатите също така позволяват на учените „да изследват взаимодействието на свръхмасивните черни дупки с тяхната среда в ранната Вселена“, казва Джоузеф Микайл от Центъра по астрофизика „Харвард–Смитсониън“.

Тези ранни взаимодействия са създали Космоса.

Черните дупки са сред най-загадъчните космически обекти, много изучавани, но не напълно разбрани. Тези обекти всъщност не са дупки, а огромна концентрация на материя, "опакована" в много малки пространства. Черната дупка е изключително плътна и затова гравитацията ѝ е много силна. Толкова, че нищо, дори светлината, не може да "избяга".