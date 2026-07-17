Инцидентите започнали още преди първия съдийски сигнал

Сериозни безредици между фенове белязаха реванша между „Дери Сити“ и ЦСКА от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата на стадион „Брендиуел“ в Северна Ирландия беше прекъсната за близо 15 минути след напрежение по трибуните, което прерасна в сблъсъци между привърженици на двата отбора.

Инцидентите започнали още преди първия съдийски сигнал. По данни на местната полиция групи фенове са се спречкали в района на улица „Бишоп“ близо до стадиона, като при безредиците е пострадал полицейски служител, който е бил откаран за лечение в болница.

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Напрежението се пренесе и на трибуните по време на двубоя. Малко след началото на второто полувреме и попадението на „Дери Сити“ за 1:0 фенове на двата отбора влязоха в конфликт. Част от привържениците се насочили едни към други, а сред настъпилата суматоха семейства и деца били принудени да потърсят убежище на самия терен.

Заради опасността от ескалация главният съдия прекрати временно срещата и прибра двата отбора в съблекалните. След намесата на органите на реда и допълнителни мерки за сигурност мачът беше подновен около 15 минути по-късно.

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„Разочароващо е, че толкова престижен европейски мач беше нарушен по този начин. Станахме свидетели как семейства и малки деца бяха принудени да търсят безопасност на терена заради безразсъдното поведение на малка група хора“, заяви главният инспектор на местната полиция Греъм Крейг.

По думите му вече е сформиран специален екип за разследване на безредиците, който ще анализира всички налични записи от стадиона и района около него.

„Ще бъдат прегледани всички кадри с цел установяване и арест на замесените лица“, подчерта Крейг. Въпреки драматичните събития ЦСКА успя да изпълни задачата си и да продължи напред в турнира. „Армейците“ загубиха реванша с 1:2, но след победата с 4:1 в първия мач се класираха за втория квалификационен кръг с общ резултат 5:3.

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На терена домакините поведоха в началото на второто полувреме чрез Елис Чапман, който се възползва от грешка на вратаря Димитър Евтимов и реализира за 1:0. Малко след подновяването на играта след прекъсването Йоанис Питас върна спокойствието в редиците на българския тим, след като прехвърли вратаря Брайън Меър и изравни резултата.

В заключителните минути ЦСКА стигна и до победен гол. След удар на Мохамед Брахими топката рикошира в играч на домакините и влезе във вратата за крайното 2:1 в полза на „червените“.

След мача вниманието остана насочено основно към инцидентите по трибуните. Очаква се УЕФА да разгледа случая, а според местните медии санкции срещу замесените клубове и фенове са повече от вероятни. В следващия квалификационен кръг на Лига Европа ЦСКА ще се изправи срещу азербайджанския „Карабах“, като първият двубой ще бъде на чужд терен.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

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