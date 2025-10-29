Президентът на САЩ Доналд Тръмп и южнокорейският му колега И Дже-мьон финализираха ключови параметри на двустранното си търговско споразумение по време на срещата си в рамките на Азиатско-тихоокеанския икономически форум (APEC) в Гьонгджу.

"Сключихме нашата сделка, почти я финализирахме", заяви Тръмп по време на вечеря с И и други регионални лидери.

Тръмп пристигна в Южна Корея за търговски преговори

В края на юли двете страни представиха проектоспоразумение, според което Южна Корея ще избегне по-високите американски мита върху вноса, като се ангажира с инвестиции на стойност 350 млрд. долара в Съединените щати. В замяна Вашингтон ще намали митническите ставки върху определени южнокорейски стоки.

Според информация на южнокорейски представители 350-те млрд. долара ще бъдат разделени на две части - 200 млрд. долара в брой, изплащани на вноски от по 20 млрд. долара, и 150 млрд. долара, предназначени за инвестиции в корабостроенето, сектор, който Сеул се е съгласил да подпомогне в рамките на инициативите на Тръмп за възстановяване на американската индустриална база.

И Дже-мьон заяви, че съгласно споразумението инвестициите в САЩ ще бъдат ограничени до 20 млрд. долара годишно. По-рано този месец централната банка на Корея беше определила тази сума като максималната, която може да бъде предоставена в долари, без това да окаже отрицателно въздействие върху местния валутен пазар.

Тръмп пристигна в Южна Корея от Токио часове след ракетно изпитание на Северна Корея, при което беше изстреляна ракета с ядрен заряд. В Гьонгджу - исторически град и домакин на тазгодишния форум на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC) - американският президент беше посрещнат с официална церемония от И.

Докато траеха преговорите, митата на САЩ върху вноса на корейски автомобили останаха 25 на сто. Това постави производителите на автомобили в страната в неизгодно конкурентно положение спрямо японските им съперници, след като Токио финализира сделката си през септември. Според И тези мита сега ще бъдат намалени на 15 на сто.

Само няколко дни преди сделката да бъде сключена, И заяви, че ключови детайли от инвестиционния пакет на стойност 350 млрд. долара остават спорни, докато Тръмп определи споразумението като "доста близо" до завършване, подчертавайки разминаването в схващанията, дори когато преговорите наближаваха финалната линия.

"Мисля, че стигнахме до финализиране по много важни въпроси", каза Тръмп. Президентът на САЩ заяви, че са обсъдили и въпроси, свързани с националната сигурност, и че е поел ангажимент да окаже помощ на Южна Корея във връзка с напрежението със Северна Корея.

Споразумението дава на Тръмп още един успех, който той може да включи в списъка със сделки, сключени по време на пътуването му из Азия. Най-важната среща за затвърждаване на положителните впечатления от пътуването ще се състои в четвъртък, когато Тръмп ще се срещне с китайския лидер Си Цзинпин в пристанищния град Пусан.

Говорейки пред репортери напът за Южна Корея, Тръмп заяви, че не отдава значение на последния ракетен тест на Пхенян, а се съсредоточава върху търговските отношения с Китай.

"Мисля, че ще имаме много добър резултат за нашата страна и за света", каза американският президент.

По думите му по време на срещата с китайския лидер ще бъде обсъдена възможността за намаляване наполовина на 20-процентовите американски мита върху китайските стоки в замяна на ангажимент от Пекин да ограничи износа на химикали, използвани за производството на фентанил.

Според информация на "Уолстрийт джърнъл" САЩ биха могли да пристъпят към постепенно облекчаване на митата, ако Китай покаже "ясни и измерими резултати" по въпроса.

В изявление на китайското външно министерство се посочва, че предстоящата среща между двамата лидери "ще даде нов тласък на развитието на американско-китайските отношения" и че Пекин е готов да работи за постигане на положителни резултати.

