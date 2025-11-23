ЕКСКЛУЗИВНО
-
Италианската прокуратура разследва ужасяващи свидетелства за западни граждани, участвали в лов на хора по време на обсадата на Сараево
Новината за образувано разследване за участия в „сафарита с хора“ в Сараево в началото на 90-те години шокира света. Италианската прокуратура е получила данни от журналиста Ецио Гавацени, който твърди, че сред заподозрените са богати мъже, плащали, за да стрелят по цивилни – включително по деца. По думите му участието в подобни варварски „екскурзии“ е струвало между 200 и 300 хиляди евро. Това заяви Гавацени в ексклузивно интервю за NOVA.
- Можете ли да ни разкажете накратко какви данни сте събрали за този „лов на хора“ в Сараево и как започна разследването на прокуратурата?
- Данните, които събрах през последните две години, показват, че западни граждани – не само италианци, но и от други европейски държави – са плащали, за да стрелят по цивилни в Сараево. Това са хора с големи финансови възможности, предприемачи, които са се занимавали с този ужасяващ „туризъм“.
Вучич: Не съм чувал за човешки сафарита в Сараево
- Според Вас тези лица са действали самостоятелно или със знанието и подкрепата на политически или паравоенни структури?
Всички познаваме Караджич, осъден на доживотен затвор от съда в Хага. Ясно е, че ако съм турист от Италия, Германия или Франция и искам да стигна до хълмовете над Сараево, за да стрелям по цивилни, неизбежно трябва да премина през територия, контролирана от тези структури. А щом трябва да премина, значи трябва и да се споразумея с тях.
- Има свидетелства за „ценова листа“ – различни тарифи за мъже, жени и момичета. Имате ли информация по този въпрос?
- Мога да кажа, че едно „сафари“, продължаващо уикенд – тръгване в петък следобед и връщане в неделя вечер – е струвало между 200 и 300 хиляди евро по днешни цени. Предпочитаните мишени са били децата, които естествено са стрували повече. За тези хора най-желаният „трофей“ са били именно децата.
Лов на хора? Италия разследва твърдения за „снайперистки сафарита“ по време на обсадата на Сараево
- Това разследване може ли да доведе до първи съдебни процеси срещу европейски граждани, участвали във военни престъпления като частни лица?
- Да. Престъплението, по италианското законодателство, е масово убийство, утежнено от низши подбуди. Това е престъпление, което не се погасява по давност.
- Един много личен въпрос: по време на работата Ви по тази тема случвало ли Ви се е да плачете? Имало ли е момент, който Ви разтърси емоционално?
- Когато разбрах, че „ловецът“ трябва да занесе у дома трофей – и осъзнах какъв точно е този трофей – тогава проумях дълбочината на пропастта, в която тези хора са паднали.
Цялото ексклузивно интервю гледайте този следобед в предаването „На фокус” от 16:30 часа по NOVA.
