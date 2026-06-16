Полската прокуратура потвърди информацията за смъртоносно нападение срещу живеещ в изгнание руски художник , който е бил критик на руския президент Владимир Путин. Обвинението обяви, че са задържани двама мъже от Беларус.

„Участието на двамата мъже и връзката им с този случай в момента се разследват”, заяви говорителят на прокуратурата в източната полска административна област Люблин Марчин Козак. Той добави, че срещу задържаните все още не са повдигнати обвинения.

Полша разследва убийството на руски художник, осмивал и критикувал Путин

44-годишният художник, който използвал псевдонима Семьон Скрепецки, бе застрелян в понеделник в малкото градче Бяла Подляска, близо до границата с Беларус. Докато той лежал на земята, все още неизвестният извършител произвел още два изстрела от близко разстояние, каза Козак. „Той е бил активен като художник и е използвал тази своя платформа, за да критикува настоящите действия и мерки на властите на Руската федерация”, добави Козак относно убития.

Скрепецки е изградил репутацията си със сатирични рисунки, в които се е подигравал с Путин, беларуския лидер Александър Лукашенко и съветския диктатор Йосиф Сталин. Той също така е осмивал чеченския лидер Рамзан Кадиров, както и руски фигури от опозицията.

Художникът живеел в Полша от 2021 година. Ден преди да бъде убит, когато се отбелязва националният празник на Русия, Скрепецки е протестирал пред руското посолство в Берлин с карикатура на Сталин, съобщи независимата руска онлайн платформа СОТА.

Службите за сигурност в няколко европейски страни предупредиха за възможни атаки срещу противници на руското правителство, живеещи в изгнание.

Редактор: Мария Барабашка