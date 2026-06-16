Полските власти разследват убийството на руски художник и открит критик на Кремъл, който беше прострелян смъртоносно в източната част на страната. Според първоначалните данни мъжът е бил нападнат на обществено място в град Бяла Подляска, недалеч от границата с Беларус.

От полицията съобщиха, че 44-годишният руски гражданин е получил няколко огнестрелни рани. Разследващите работят по версията за предварително подготвено покушение, като все оше мотивът за престъплението остава неизвестен. Извършителят все още не е задържан.

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Официално самоличността на жертвата не беше оповестена от полските власти. Руски и беларуски опозиционни медии обаче съобщиха, че става дума за художник и карикатурист, придобил известност със своите сатирични творби, насочени срещу руския президент Владимир Путин, беларуския лидер Александър Лукашенко и съветския диктатор Йосиф Сталин.

По информация на медиите той е напуснал Русия и от 2021 г. е живеел в Полша, където е продължил публично да изразява критичните си позиции към управляващите режими в Москва и Минск.

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Разследването продължава, а полските служби проверяват всички възможни версии за престъплението, включително дали убийството е свързано с обществената и творческата дейност на жертвата.

Редактор: Цветина Петкова