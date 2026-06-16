Мъж в Швеция беше осъден на четири години и пет месеца затвор за това, че е експлоатирал съпругата си, принуждавайки я да проституира с повече от сто мъже, предаде "Франс прес".

Подсъдимият е признат за виновен в "сводничество при утежняващи вината обстоятелства", както и в опит за изнасилване, нападение и заплахи. По време на разследването са идентифицирани около 120 клиенти, като 29 от тях са подведени под отговорност, а 28 – осъдени.

Обвиниха таксиметров шофьор в склоняване към проституция на непълнолетни момичета

Редактор: Дарина Методиева