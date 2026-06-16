Трима мъже бяха обвинени в убийство след смъртта на 21-годишна жена, която падна от мост с височина над 40 метра по време на скок с въже (роупджъмпинг) в бразилския град Лимейра , съобщиха местните власти.

Задържаните са 32-годишният Луис Фелипе Фелисиано Егоров, 27-годишният Витор де Фрейтас Гонсалвеш и 42-годишният Майкон Фернандес Синтра. Те са арестувани в неделя и обвинени в убийство с евентуален умисъл – обвинение, което по бразилското законодателство се прилага в случаи, когато извършителят не е имал пряко намерение да причини смърт, но е предприел действие, носещо очевиден риск от фатален изход. Според полицията в Лимейра тримата били заловени, докато се опитвали да избягат. Те остават в ареста.

Разследващият полицай Андреа Леви съобщи пред журналисти, че обвиняемите работят като инструктори по скок с въже. По време на разпитите те признали, че Мария Едуарда Родригес де Фрейтас не е била закрепена към предпазните въжета, но заявили, че не помнят кой е отговарял за проверката на оборудването ѝ. В изявление до бразилските медии адвокатът на тримата мъже посочи, че клиентите му са в шок след трагедията.

Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показват последните секунди преди фаталния инцидент. На кадрите се вижда как двама мъже повдигат младата жена над главите си и я хвърлят от моста, докато трети наблюдава. Жената е с каска, но не се забелязва предпазно въже, което да я свързва със системата за безопасност.

Инцидентът е станал на т.нар. „Мост на скелетите“ – съоръжение, което в миналото е било част от железопътна линия, изведена от експлоатация преди години. Засега не е известно дали жертвата е имала предишен опит в практикуването на скок с въже

Скокът с въже се различава от бънджи скоковете по вида на използваните въжета. При бънджи скоковете се използват еластични въжета, които позволяват на участника да подскача вертикално след скока. При роупджъмпинга се използват алпийски въжета, които създават махаловидно движение. Основоположникът на роупджъмпинга - американецът Дан Осман, загива през 1998 г. по време на скок в националния парк Йосемити в щата Калифорния, след като едно от въжетата му се скъсва и той пада стотици метри в каньон.

Редактор: Дарина Методиева