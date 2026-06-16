България и Румъния представиха пред държавите членки на Европейския съюз съвместната си инициатива за създаване на Център за морска сигурност в Черно море. Проектът беше обсъден по време на заседанието на Съвета по външни работи на ЕС в Люксембург, в което участва и българският външен министър Велислава Петрова.

Идеята е новият център да бъде един от ключовите инструменти за укрепване на сигурността в Черноморския регион в рамките на новата стратегия на Европейския съюз за Черно море.

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Предвижда се структурата да функционира едновременно във Варна и румънския град Констанца, като в бъдеще може да работи съвместно и с други съществуващи регионални механизми и организации.

Според българската страна центърът ще подпомага обмена на информация, координацията между държавите и наблюдението на рисковете за сигурността в Черно море. По време на дискусиите министър Петрова е подчертала необходимостта проектът да получи европейско финансиране, за да може да бъде реализиран и развиван в дългосрочен план.

Предложението идва на фона на нарастващото значение на Черноморския регион след войната в Украйна и засиленото внимание на Европейския съюз към сигурността, енергийните маршрути и свободата на корабоплаването в района.

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Според София и Букурещ създаването на общ център ще помогне за по-добра координация между съюзниците и за по-бърза реакция при възникване на заплахи в региона.

Редактор: Цветина Петкова