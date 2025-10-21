България приветства и възнамерява да участва активно в създаването на Център за морска сигурност в Черно море, като една от основните цели, заложени в новия Стратегически подход. Това каза министърът на външните работи Георг Георгиев, който участва в Министерска среща за междурегионална сигурност и свързаност на министрите на външните министри на ЕС и страните от Източното партньорство, Черноморския регион и Централна Азия. Тя се проведе на 20 октомври 2025 г. в Люксембург.

В първата пленарна сесия министрите обсъдиха новия Стратегически подход на ЕС за Черно море, който отразява значението на региона за сигурността, стабилността и просперитета на Европа.

Георг Георгиев: България е готова да осигури въздушен коридор на Путин за срещата му с Тръмп в Будапеща

“Сигурността, стабилността и свързаността в региона на Черно море са в интерес не само на България и крайбрежните Черноморски държави, но в пълна степен и на целия Европейски съюз”, заяви първият ни дипломат.

„Изразяваме готовността си да бъдем домакин на усилията, водещи до неговото бързо създаване и сме готови да продължим конструктивното ни взаимодействие както с Европейската служба за външна дейност и Европейската комисия, така и с Румъния, като наш основен партньор в това отношение“, подчерта още Георгиев.

България подкрепя ускореното приемане на 19-ия пакет от санкции срещу Русия

Във втората част бе дискутирана Програмата за свързаност, която цели да разгърне потенциала на Черноморския регион като мост между Европа и Централна Азия чрез транспортни, енергийни и дигитални връзки, включвайки и Западните Балкани.

„България подкрепя развитието на устойчиви връзки между ЕС, страните от Източното партньорство, Турция и държавите от Централна Азия, както и разширяването на инфраструктурата и транспортните коридори, важни за възстановяването на Украйна“, допълни министър Георгиев.

Снимка: Министерство на външните работи

Редактор: Ивайла Митева