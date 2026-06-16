Иран и Съединените щати ще проведат нов кръг преговори в Швейцария в края на седмицата с цел да договорят окончателно споразумение след постигнатия по-рано временен компромис между двете страни. Това съобщи иранският външен министър Абас Арагчи.

По думите му разговорите ще бъдат решаващи за превръщането на предварителните договорености в трайно политическо споразумение.

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В същото време Техеран отправи предупреждение, че внимателно ще следи ситуацията в Ливан. Според иранските власти евентуални нови военни действия на Израел на ливанска територия или запазването на израелско военно присъствие там могат да поставят под въпрос постигнатото до момента разбирателство.

Арагчи заяви, че Иран разглежда регионалната сигурност като неразделна част от договореностите между страните и предупреди, че всяка ескалация може да се отрази негативно на започналия дипломатически процес.

„От наша гледна точка споразумението засяга не само отношенията между Иран и САЩ, но и по-широкия баланс на сигурност в региона“, коментира иранският външен министър.

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Очаква се срещата в Швейцария да даде по-ясна представа дали временното споразумение може да прерасне в устойчиво решение, което да намали напрежението както между Вашингтон и Техеран, така и в Близкия изток като цяло.

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Редактор: Цветина Петкова