Нови камери на „Пътна полиция” ще дебнат за нарушители на пътя. За момента те са разположени на входовете на София и са част от Националната интелигентна система за сигурност. Устройствата ще следят за годишен технически преглед, за сключена задължителна „Гражданска отговорност” и дори дали сме с колан.

Статистиката сочи, че само до март тази година у нас са издадени почти 685 000 електронни фиша за превишена скорост. Малко под 18 000 пък са тези за липса на технически преглед, а почти 5000 шофьори са глобени за несключена застраховка „Гражданска отговорност”.

С над 20 години опит зад волана Линда Робертович е срещала много недисциплинирани шофьори на пътя. „Има статистика катастрофите дали се правят предимно от жени, или от мъже, така че може да се види кой е по-добрият шофьор и кой - по-лошият. При всички случаи трябва да внимават, независимо дали са жени, или мъже - да не говорят по телефоните, да не пушат, да не ядат и да спазват някакви ограничения”, смята дългогодишният водач.

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За да следят за подобни провинения, от столичната „Пътна полиция” монтират 200 нови камери на 35 кръстовища по Околовръстния път и Скоростната тангента на София. „Нарушенията, които основно ще следят тези камери, са използването на обезопасителните системи и колани на автомобилите - не само от водачите, но и от пътниците, използване на мобилен телефон по време на управление”, уточни комисар Марин Цурински, който е зам.-началник на отдел „Пътна полиция” в СДВР.

При констатирано нарушение от снимка, следва електронен фиш, напомнят от МВР. „Те ще се издават и за неправилно престрояване, преминаване от лента в лента там, където маркировката забранява това, навлизане на червен сигнал на светофарните уредби и престояване нерегламентирано на кръстовището”, допълва комисарят.

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Новите устройства няма да следят за средна скорост, казват от Вътрешното министерство. Те обаче могат да засекат моментната скорост, с която се движи автомобилът. Новите камери ще заработят в столицата в най-скоро време. Предстои монтирането им и в другите големи градове у нас.

От МВР уверяват, че устройствата са с много висока резолюция и дори нощните снимки ще са с добро качество.