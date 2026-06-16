Тръмп обяви, че има споразумение с Иран и отиде да гледа среща между бойци от UFC. Иран показа документът. После пък Джей Ди Ванс съобщи, че продължават уточненията между страните. Това, което е сложено на масата, реално е рамково споразумение между Вашингтон и Техеран за това, че за 60 сраженията ще спрат и ще се „отвори прозорецът” за разговори. Въпросът е какво обаче липсва в споразумението. Това каза журналистът от „Дневник” Петър Карабоев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Джей Ди Ванс: Меморандумът между САЩ и Иран е много общ документ, ключовите детайли предстоят

Бившият командир на взвод и председател на Федерацията на ционистите в България Николай Гълъбов коментира, че става дума за общ документ, в който липсват ключови точки. Той допълни, че не са засегнати въпросите с хутите, с „Хизбула”, „Хамас” и съответните проксита.

Постигнато е мирно споразумение между САЩ и Иран

Според него вероятно ще се остави свобода на Израел да реагира на провокации и да работи за неутрализирането на враговете. „Дори и САЩ и Иран да свалят оръжията, това не означава, че Израел ще спре атаките”, каза още Гълъбов. Също така подчерта, че в споразумението е важно да се отбележи какво ще се случи с иранския уран.

Според Гълъбов с това споразумение Иран се намира в много добра ситуация и това е "глътка въздух" за Техеран, което по думите му е проблем. Карабоев е на мнение, че аятоласите вече са изместени от Революционната гвардия, като това може да доведе до модернизирането и отварянето на страната към света. Той допусна, че в месеците, през които ще вървят преговорите между Иран и САЩ, може да се стигне до преврат в Техеран.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова