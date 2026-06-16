Руски стратегически бомбардировач Ту-22М3 се разби в Иркутска област по време на тренировъчен полет. По данни на руското Министерство на отбраната инцидентът е станал при кацане.

Членовете на екипажа са успели да се катапултират и няма опасност за живота им. Властите съобщават още, че самолетът е изпълнявал полета без боеприпаси и при катастрофата няма нанесени щети на земята. Комисия от Главното командване на руските Въздушно-космически сили разследва причините за инцидента.

Руски военен самолет "Ан-26" се разби в Крим, 29 души загинаха

Редактор: Дарина Методиева