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Членовете на екипажа са успели да се катапултират
Руски стратегически бомбардировач Ту-22М3 се разби в Иркутска област по време на тренировъчен полет. По данни на руското Министерство на отбраната инцидентът е станал при кацане.
Членовете на екипажа са успели да се катапултират и няма опасност за живота им. Властите съобщават още, че самолетът е изпълнявал полета без боеприпаси и при катастрофата няма нанесени щети на земята. Комисия от Главното командване на руските Въздушно-космически сили разследва причините за инцидента.
Руски военен самолет "Ан-26" се разби в Крим, 29 души загинахаРедактор: Дарина Методиева
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